"Лада" одержала победу над "Соколом" в первом матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ

"Лада" переиграла "Сокол" (2:0) в первом матче плей-офф раунда 1/8 финала плей-офф ВХЛ. Счет в серии – 1:0.
ВХЛ
1/8 финала
"Зауралье" (Курган) – "Химик" (Воскресенск) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Цыганов – 1 (Шиафотдинов), 24:41 – 1:0.
Вратари: Ярославлев – Хомченко (59:46).
Судьи: Ибатулин, Мальцев.
28 февраля. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.
"Торос" (Нефтекамск) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Кузьмин – 1 (Шэн), 12:03 – 1:0. Бирюков – 1 (Монс), 29:48 – 1:1. Цулыгин – 1 (Бобылев, Лукин), 49:33 – 2:1.
Вратари: Тарасов – Тодыков (59:46).
Судьи: Мисюрь, Шиханов.
28 февраля. Нефтекамск. Ледовый дворец.
"Рубин" (Тюмень) – "Рязань" (Рязань) – 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Чувиляев – 1 (А.И. Васильев, Карпов), 13:19 – 0:1. Карлин – 1 (Веревкин, Ячменев), 28:46 – 1:1. Кунгурцев – 1 (Белов), 33:14 – 2:1. А.И. Васильев – 1 (Чувиляев, Н. Попов), 50:51 – 2:2. Федотов – 1 (Карлин, Ячменев), 69:13 – 3:2.
Вратари: Назаров – Кочетков.
Судьи: Зибинин, Шерер.
28 февраля. Тюмень. Дворец спорта.
"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Сарыарка" (Караганда) – 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
Голы: Метальников – 1 (Ломако, Сарваров), 7:34 – 0:1. Воропаев – 1 (Фищенко, Рычагов), 30:14 – 1:1. Сарваров – 1 (бол., Тамбиев, Ломако), 43:25 – 1:2. Берлев – 1 (бол., Пилипенко), 54:30 – 2:2. Кропачев – 1, 59:23 – 2:3.
Вратари: Шилин (59:32 – 59:50) – Рейзвих.
Судьи: Кочетов, Нестеров.
28 февраля. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".
"Лада" (Тольятти) – "Сокол" (Красноярск) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Постников – 1 (бол., Сигарев, Андрющенко), 38:08 – 1:0. Сигарев – 1 (п.в., Озолиньш, Бердюков), 58:44 – 2:0.
Вратари: Скрынник – Литвинов (58:37 – 58:44).
Судьи: Батурин, Шемякин.
28 февраля. Тольятти. ЛК "Лада Арена".
"Нефтяник" (Альметьевск) – "Ценг Тоу" (Цзилинь) – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы: Зарипов – 1 (Швецов, Иванов), 9:04 – 0:1. С. Альшевский – 1 (Каменев), 21:52 – 1:1. Ястребков – 1 (Демидов), 23:31 – 2:1.
Вратари: Смирягин – Доненко (58:12 – 59:14, 59:25).
Судьи: Степучев, Черезов.
28 февраля. Альметьевск. ДС "Юбилейный".
"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Южный Урал" (Орск) – 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Голы: Марзоев – 1 (Чугуев, Скатов), 8:01 – 0:1. Гребенщиков – 1 (Юксеев), 13:24 – 1:1. Цицюра – 1 (Кныжов, Володин), 13:48 – 2:1. Николаев – 1 (Валенцов, Гребенщиков), 33:28 – 3:1.
Вратари: Мельничук – Синягин (59:17).
Судьи: Анашин, Метальников.
28 февраля. Санкт-Петербург. СД "Хоккейный".
"Звезда" (Чехов) – "Металлург" (Новокузнецк) – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Маслов – 1 (Поляков, Шубин), 70:19 – 0:1.
Вратари: Самойлов – Хакимов.
Судьи: Гордиенко, Спирин.
28 февраля. Ступино. ЛДС имени В.М.Боброва.