«Лада» обыграла «Рязань», «Дизель» выиграл у «Барса»
Состоялись два матча регулярного чемпионата ВХЛ.
«Лада» обыграла «Рязань» (2:1). «Дизель» переиграл «Барс» (3:2).
ВХЛ
Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Рязань» (Рязань) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Мелихов — 1, 1:01 — 0:1. Журавлев — 3 (Шафигуллин), 19:29 — 1:1. Сигарев — 10 (Будкин, Кизимов), 39:21 — 2:1.
Вратари: Скрынник — Большаков (58:38 — 59:00, 59:13 — 59:23, 59:30).
Судьи: Андрианов, Зибинин.
6 февраля. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».
«Дизель» (Пенза) — «Барс» (Казань) — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Голы: Чемерикин — 5 (Медведев), 7:28 — 1:0. Емец — 14 (Марин), 8:22 — 1:1. Агапов — 1 (Колмыков), 24:45 — 2:1. Макаров — 12 (Люлько), 36:48 — 3:1. Воеводин — 13 (бол., Емец, Пестушко), 50:10 — 3:2.
Вратари: Андрюхов — Мифтахов (59:15).
Судьи: Батурин, Нестеров.
6 февраля. Пенза. СЗК «Дизель Арена».