«Кузня» в овертайме была сильнее «ЦСК ВВС»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» принимал «ЦСК ВВС». Победитель встречи выяснился в овертайме, где удача улубынулась команде из Новокузнецка.

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«Металлург» (Новокузнецк) — «ЦСК ВВС» (Самара) — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Набиуллин — 4 (Колычев), 7:52 — 0:1. Кицын — 21 (Поляков, Ердаков), 46:51 — 1:1. Маслов — 6 (бол., Ердаков, Кицын), 60:57 — 2:1.

Вратари: Литвинов — Попков.

Судьи: Ермолаев, Милованов.

22 декабря. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Хумо» (Ташкент) — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Анисин — 2 (Ворошило), 20:25 — 0:1. Иванов — 3 (бол.), 24:00 — 1:1. Попов — 6 (Таталин), 24:53 — 1:2. Мнацян — 1 (Марков), 27:06 — 2:2. Сандер — 3, 53:02 — 3:2.

Вратари: Гафиуллин — Смирягин (58:53).

Судьи: Мисюрь, Спирин.

22 декабря. Пермь. УДС Молот им. Лебедева.

«Ижсталь» (Ижевск) — «Химик» (Воскресенск) — 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)

Голы: Губин — 7 (бол.), 10:20 — 0:1. Смирнов — 5 (Баин), 20:52 — 0:2. Рыжов — 9 (Орлов), 26:47 — 1:2. Баин — 3 (Смирнов), 33:01 — 1:3. Дьяченко — 3 (бол., Халиков, Щегольков), 36:10 — 2:3. Дьяченко — 4 (бол., Халиков, Щегольков), 45:01 — 3:3. Орлов — 4 (Рыжов), 46:30 — 4:3.

Вратари: Долганов (Костин, 33:01) — Хомченко (58:11 — 58:21, 58:52).

Судьи: Бестужев, Колонутов.

22 декабря. Ижевск. Ледовый дворец «Ижсталь».

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Звезда» (Чехов) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Коростелев — 3 (Юшкевич, Филин), 23:29 — 0:1. Насыбуллин — 4 (бол., Сорокин, Каменев), 28:17 — 1:1. Мокин — 7 (бол., Хамидуллин, Лебедев), 45:21 — 2:1.

Вратари: Кульбаков — Самойлов (58:48).

Судьи: Тихомиров, Цицаров.

22 декабря. Альметьевск. ДС «Юбилейный».