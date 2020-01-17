«Кузня» уступила «Нефтянику», «Рязань» победила «Торпедо-Горький»

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ прошли два матча. «Металлург» из Новокузнецка уступил «Нефтянику» (1:3), «Рязань» победила «Торпедо-Горький» (3:2).

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«Металлург» (Новокузнецк) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Мокин — 8 (С. Альшевский), 16:29 — 0:1. Мансуров — 4 (Гизатуллин, Фаткуллин), 18:48 — 0:2. Кицын — 28 (бол., Маслов), 44:53 — 1:2. Николишин — 2 (бол., Сорокин), 49:12 — 1:3.

Вратари: Литвинов (58:45) — Кульбаков.

Судьи: Тютнев, Шемякин.

17 января. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.

«Рязань» (Рязань) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Голы: Колесников — 3 (Феоктистов), 1:08 — 0:1. Мельников — 2 (Яценко), 1:24 — 1:1. Родионычев — 2 (Томилов), 24:40 — 1:2. Шакуров — 2 (Чернов), 56:04 — 2:2. Градусов — 4 (Ложкин, Мелихов), 57:01 — 3:2.

Вратари: Большаков — Доненко (58:46).

Судьи: Петров, Чернышов.

17 января. Рязань. ДС «Олимпийский».