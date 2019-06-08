Нападающий Александр Комаристый стал игроком "Сарыарки", информирует официальный сайт клуба. В минувшем сезоне 29-летний россиянин провел 2 матча в составе этой команды в ВХЛ, но затем был вынужден покинуть клуб по семейным обстоятельством.

Остаток сезона Комаристый провел в "Рубине", за который провел 66 игр и набрал 28 (10+18) очков.

Ранее хоккеист выступал за "Витязь", "Спартак", "Нефтехимик", "Югру" и новокузнецкий "Металлург". Всего он провел 330 игр в КХЛ и набрал 97 (39+58) очков.

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