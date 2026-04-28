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28 апреля, 11:14

Каримова сняли с поста гендиректора «Южного Урала» после ареста по делу о взятке

Игнат Заздравин
Корреспондент

Владимир Каримов лишился должности генерального директора «Южного Урала» после ареста по делу о получении взятки, сообщили в хоккейном клубе.

Решение было принято на общем собрании учредителей, новым руководителем назначен Евгений Шайтанов, ранее возглавлявший клуб по хоккею с мячом «СКА-Уральский Трубник».

Каримов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным суда, на момент предполагаемых нарушений он занимал пост директора екатеринбургской хоккейной школы «Спартаковец». По версии следствия, он пользовался автомобилем премиум-класса без оплаты, в то время как руководитель одной из организаций получал возможность бесплатно использовать ледовую арену.

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Каримова до 21 июня.

«Южный Урал», выступающий в ВХЛ, объявил о назначении Каримова на пост генерального директора 15 апреля. Ранее он на протяжении длительного времени руководил школой «Спартаковец».

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ХК Южный Урал
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