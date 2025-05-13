Хоккей
13 мая, 12:44

Канадский тренер Робитайл возглавил фарм «Авангарда» в ВХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Как и сообщал «СЭ», канадец Луи Робитайл стал главным тренером команды ВХЛ «Омские крылья».

Контракт с 43-летним специалистом рассчитан на два года. Последние два сезона 43-летний специалист возглавлял клуб юниорской лиги Квебека «Кейп-Бретон».

«В течение четырех лет с момента создания «Омские Крылья» не смогли показать спортивного результата, достойного нашего клуба. Кроме того, команда не подпитывала «Авангард», не развивала игроков. Нам необходимо изменить подход как к комплектованию «Крыльев», так и к работе главного тренера. По этой причине мы пригласили на эту должность иностранного специалиста. Луи Робитайл — опытный тренер, умеющий развивать молодежь. Он доказал это своей работой как с клубными юниорскими командами Канады, так и со сборными, юниорской и молодежной», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

В сезоне-2024/25 «Омские крылья» финишировали на 26-м месте в регулярном чемпионате ВХЛ и не сумели выйти в плей-офф.

Источник: ХК «Омские крылья»
