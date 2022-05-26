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Источник: в школе хоккейного клуба «Торос» надругались над несовершеннолетним спортсменом

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В школе хоккейного клуба «Торос» надругались над несовершеннолетним спортсменом. Об этом сообщается в Telegram-канале юридической компании «Гордон и сыновья».

По информации источника, инцидент произошел во время спортивных сборов. Команда «Торос-ЮХЛ» участвовала в турнире «Первенство России среди юношей. Регион Поволжье 2010 г.р. Кубок Поволжья». Участие в турнире принимали 11-летние подростки.

«Один из членов команды, несовершеннолетний подросток, подговорив других игроков, оказывал на протяжении всего турнира насильственные извращенные действия в отношении подростка. Его избивали и надругались», — говорится в заявлении.

В юридической компании заявили, что подали заявление в СК России по Республике Башкортостан для проведения проверки по данному делу.

Источник: https://t.me/gordonsons/140
Хоккей
ХК Торос
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