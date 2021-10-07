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Илья Проскуряков стал игроком «Лады»

Известный российский вратарь Илья Проскуряков стал игроком «Лады»
17:23
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Известный российский вратарь Илья Проскуряков продолжит карьеру в ВХЛ. Он подписал контракт с «Ладой» до сезона, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 34-летний страж ворот защищал цвета рижского «Динамо» в КХЛ. В 14 играх он заработал коэффициент надежности 3,09 при 88,7 процента отраженных бросков.

В июле он подписал контракт с московским «Динамо», однако уже в августе покинул клуб.

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Иван Шитик все материалы автора

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