Илья Проскуряков стал игроком «Лады»
Известный российский вратарь Илья Проскуряков стал игроком «Лады»
17:23
Известный российский вратарь Илья Проскуряков продолжит карьеру в ВХЛ. Он подписал контракт с «Ладой» до сезона, сообщает пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне 34-летний страж ворот защищал цвета рижского «Динамо» в КХЛ. В 14 играх он заработал коэффициент надежности 3,09 при 88,7 процента отраженных бросков.
В июле он подписал контракт с московским «Динамо», однако уже в августе покинул клуб.
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