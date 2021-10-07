Илья Проскуряков стал игроком «Лады»

Известный российский вратарь Илья Проскуряков продолжит карьеру в ВХЛ. Он подписал контракт с «Ладой» до сезона, сообщает пресс-служба клуба.

«Лада» и вратарь Илья Проскуряков договорились о подписании контракта на один сезон.



Проскуряков в сезоне 2020/21 выступал за рижское «Динамо» в КХЛ, где в 14 матчах заработал коэффициент надежности 3.09 и отразил 88,7% бросков по своим воротам. pic.twitter.com/Wz2YOQkfk3 — ХК «Лада» Тольятти (@hc_lada) October 7, 2021

В минувшем сезоне 34-летний страж ворот защищал цвета рижского «Динамо» в КХЛ. В 14 играх он заработал коэффициент надежности 3,09 при 88,7 процента отраженных бросков.

В июле он подписал контракт с московским «Динамо», однако уже в августе покинул клуб.