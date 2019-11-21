Игорь Ларионов-младший: «Приехал в «СКА-Неву», чтобы помочь команде и поднять над головой кубок»

Нападающий «СКА-Невы» Игорь Ларионов-младший, подписавший контракт с командой 21 ноября, рассказал об ожиданиях в петербургской команде.

— Вы еще летом подписали просмотровый контракт с армейцами, но подписать полноценное соглашение помешала травма. Как проходило восстановление?

— Ходил каждый день на терапию. Делал различные упражнения. Постоянно посещал зал, качал руки, чтобы они у меня были как у Арнольда Шварценеггера (улыбается). Я уже месяц катаюсь: два раза в день старался выходить на лед. Утром сам, а вечером с местной командой в Америке. Сейчас я в хорошей форме, хочу поскорее начать играть.

— Следили за «СКА-Невой»?

— Смотрел за инстаграмом, всегда смотрел хайлайты игр.

— Чего ждать болельщикам от вас? И чего сами ждете от этого сезона?

— Я приехал сюда, чтобы играть, набирать очки, помогать команде всем, чем смогу. И, конечно, в апреле поднять над головой кубок. Когда я летел в Петербург, я думал только об этом. Хочу поскорее начать играть, набирать очки и побеждать, — приводит слова Ларионова-младшего официальный сайт «СКА-Невы».