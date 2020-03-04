«Хумо» во втором овертайме победил «Торос» и сравнял счет в серии

«Хумо» сравнял счет в серии плей-офф ВХЛ против «Тороса». Команда из Узбекистана сломила сопротивление соперника во втором овертайме со счетом 2:1. Счет в серии стал равным — 3:3.

Хоккей

ВХЛ

1/8 финала

«Хумо» (Ташкент) — «Торос» (Нефтекамск) — 2:1 2ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Яценко — 1 (Мережко, Валуйский), 16:24 — 1:0. Гареев — 1 (Амиров, Дубровский), 56:19 — 1:1. Казаков — 2, 84:14 — 2:1.

Нереализованный буллит: Воронин (Хумо), 81:29 (Вратарь).

Вратари: Смирягин — Сохатский.

Судьи: Демура, Спирин.

4 марта. Ташкент. ЛД «Хумо Арена».

«Дизель» (Пенза) — «Рубин» (Тюмень) — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Голы: Бабенко — 3 (Ячменев, Горбунов), 12:56 — 0:1. Ядроец — 1 (Горбунов), 15:56 — 0:2. Фаст — 1 (бол., Горбунов), 24:07 — 0:3.

Вратари: Андрюхов — Назаров.

Судьи: Дреев, Кочетов.

4 марта. Пенза. СЗК «Дизель Арена».