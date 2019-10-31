«Хумо» победил «Химик», «Рубин» переиграл «Зауралье»

В матче регулярного чемпионта КХЛ «Хумо» в гостях победил «Химик» со счетом 3:1. «Рубин» также на выезде переиграл «Зауралье» (2:1).

Хоккей

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Челмет» (Челябинск) — «Южный Урал» (Орск) — 4:1 (3:1, 1:0, 0:0)

Голы: Шадрин — 5 (Жиляков, Ширяев), 2:52 — 1:0. Савельев — 1 (Антонов), 4:20 — 1:1. Подкорытов — 3 (Зиновьев, Исаев), 14:29 — 2:1. Кориневский — 4 (Ширяев, Мякишев), 19:31 — 3:1. Подкорытов — 4 (Зиновьев, Лавриненко), 33:18 — 4:1.

Вратари: Сухачев — Филоненко.

Судьи: Гофман, Черезов.

31 октября. Челябинск. ДС «Юность».

«Зауралье» (Курган) — «Рубин» (Тюмень) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Железнов — 5 (Лютов, Бабенко), 0:13 — 0:1. Железнов — 6 (бол., Попов, Ядроец), 26:41 — 0:2. Мнихович — 2 (Джиг, Семичастнов), 40:46 — 1:2.

Вратари: Ярославлев (59:20) — Назаров.

Судьи: Кислов, Юдаков.

31 октября. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Торос» (Нефтекамск) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Абдеев — 3 (Кузьмин), 18:00 — 0:1. Бобылев — 4 (Лукин, Банников), 21:22 — 0:2. Щербов — 2 (мен., Жирнов), 47:55 — 1:2.

Вратари: Шугаев (59:32) — Сохатский.

Судьи: Потапов, Шемякин.

31 октября. Пермь. УДС Молот им. Лебедева.

«Ижсталь» (Ижевск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Виноградов — 3 (Рыжов, Ковалев), 13:05 — 1:0. Т. Манукян — 2 (бол., Орлов, Спиценко), 19:20 — 2:0. Угольников — 2 (Патрикеев, Мансуров), 22:29 — 2:1.

Вратари: Костин — Минегалиев (59:01).

Судьи: Закиров, Парфенов.

31 октября. Ижевск. Ледовый дворец «Ижсталь».

«Химик» (Воскресенск) — «Хумо» (Ташкент) — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Голы: Здунов — 5 (Григоренко), 3:11 — 0:1. Яценко — 2 (Валуйский), 3:39 — 0:2. Злобин — 2 (Баин), 27:18 — 1:2. Ворошило — 4 (Яценко, Попов), 39:28 — 1:3.

Вратари: Хомченко (59:12) — Смирягин.

Судьи: Петров, Тихомиров.

31 октября. Воскресенск. ЛДС «Подмосковье».