«Хумо» победил «Челмет» в матче ВХЛ
В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Челмет» принимал «Хумо». Гости одержали победу со счетом 2:1.
Хоккей
ВХЛ
Регулярный чемпионат
«КРС-БСУ» (Пекин) — «Рязань» (Рязань) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Сето — 4 (Ху, Чо), 9:41 — 1:0.
Вратари: Мьюз — Большаков (58:56).
Судьи: Барулин, Прокуратов.
26 сентября. Харбин. Арена Харбинского спортивного университета.
ОРДЖИ (Пекин) — «Барс» (Казань) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Чжу Цзыян — 1, 28:13 — 1:0. Бабинцев — 1 (Тянулин), 34:38 — 2:0. Кара — 4 (Лучевников), 53:43 — 2:1.
Вратари: Дан — Мифтахов (58:03 — 58:16, 58:32).
Судьи: Метальников, Петров.
26 сентября. Харбин. Арена Харбинского спортивного университета.
«Ермак» (Ангарск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Градусов — 1 (бол.), 6:31 — 1:0. Дельнов — 4 (бол., Бочкарев), 11:43 — 2:0. Лебедев — 1 (Насыбуллин), 14:33 — 2:1. Насыбуллин — 1 (бол., Теряев, Лебедев), 16:38 — 2:2. С. Альшевский — 3 (бол., Мокин, Я. Альшевский), 42:32 — 2:3.
Вратари: Дорожко — Андрюхов.
Судьи: Дреев, Ермолаев.
26 сентября. Ангарск. ДС «Ермак».
«Сокол» (Красноярск) — «Торос» (Нефтекамск) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Дубровский — 2 (Воронин, Петрищев), 46:38 — 0:1. Коротков — 4 (Князев, Гловацкий), 56:17 — 1:1.
Победный буллит: Дубровский.
Вратари: Киселев — Сохатский.
Судьи: Мочалов, Потапов.
26 сентября. Красноярск. МСЗК «Платинум Арена Красноярск».
«Челмет» (Челябинск) — «Хумо» (Ташкент) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы: Кориневский — 2, 20:27 — 1:0. Ворошило — 2 (бол., Попов), 29:09 — 1:1. Валуйский — 2 (бол., Григоренко, Сорокин), 37:53 — 1:2.
Вратари: Сухачев (58:41) — Смирягин.
Судьи: Ибатулин, Мельников.
26 сентября. Челябинск. ДС «Юность».