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«Хумо» победил «Челмет» в матче ВХЛ

19:02
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В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Челмет» принимал «Хумо». Гости одержали победу со счетом 2:1.

Хоккей

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«КРС-БСУ» (Пекин) — «Рязань» (Рязань) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Сето — 4 (Ху, Чо), 9:41 — 1:0.

Вратари: Мьюз — Большаков (58:56).

Судьи: Барулин, Прокуратов.

26 сентября. Харбин. Арена Харбинского спортивного университета.

ОРДЖИ (Пекин) — «Барс» (Казань) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Чжу Цзыян — 1, 28:13 — 1:0. Бабинцев — 1 (Тянулин), 34:38 — 2:0. Кара — 4 (Лучевников), 53:43 — 2:1.

Вратари: Дан — Мифтахов (58:03 — 58:16, 58:32).

Судьи: Метальников, Петров.

26 сентября. Харбин. Арена Харбинского спортивного университета.

«Ермак» (Ангарск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Градусов — 1 (бол.), 6:31 — 1:0. Дельнов — 4 (бол., Бочкарев), 11:43 — 2:0. Лебедев — 1 (Насыбуллин), 14:33 — 2:1. Насыбуллин — 1 (бол., Теряев, Лебедев), 16:38 — 2:2. С. Альшевский — 3 (бол., Мокин, Я. Альшевский), 42:32 — 2:3.

Вратари: Дорожко — Андрюхов.

Судьи: Дреев, Ермолаев.

26 сентября. Ангарск. ДС «Ермак».

«Сокол» (Красноярск) — «Торос» (Нефтекамск) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дубровский — 2 (Воронин, Петрищев), 46:38 — 0:1. Коротков — 4 (Князев, Гловацкий), 56:17 — 1:1.

Победный буллит: Дубровский.

Вратари: Киселев — Сохатский.

Судьи: Мочалов, Потапов.

26 сентября. Красноярск. МСЗК «Платинум Арена Красноярск».

«Челмет» (Челябинск) — «Хумо» (Ташкент) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Кориневский — 2, 20:27 — 1:0. Ворошило — 2 (бол., Попов), 29:09 — 1:1. Валуйский — 2 (бол., Григоренко, Сорокин), 37:53 — 1:2.

Вратари: Сухачев (58:41) — Смирягин.

Судьи: Ибатулин, Мельников.

26 сентября. Челябинск. ДС «Юность».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/vhl/2019-2020/

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