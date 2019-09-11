«Хумо» одержал крупную победу в дебютном матче в ВХЛ

Клуб из Узбекистана «Хумо» дебютировал в Высшей хоккейной лиге. Команда из Ташкента одержала крупную победу над «Рязанью» со счетом 5:0.

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«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Ермак» (Ангарск) — 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)

Голы: Бочкарев — 1 (бол., Дельнов, Севостьянов), 12:59 — 0:1. Севостьянов — 2 (Ельшанский, Дельнов), 15:19 — 0:2. Рымарев — 1 (Перевозчиков), 31:19 — 1:2. Таратунин — 2 (Тарасов, Шестаков), 35:26 — 2:2. Лихотников — 1 (бол., Гренц, Рымарев), 39:59 — 3:2.

Вратари: Перевозчиков — Дорожко (57:56).

Судьи: Заболотнев, Шерер.

11 сентября. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.

«Номад» (Нур-Султан) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Голы: Пилипенко — 4 (Сигарев, Веревкин), 1:10 — 0:1. Чуркин — 1 (Арсенюк, Аскаров), 1:33 — 0:2. Валентенко — 3 (Зиазов, Борисенков), 26:31 — 0:3. Зиазов — 1 (бол., Веревкин, Валентенко), 29:23 — 0:4. С-н Данияр — 1 (мен., Гатиятов, С-т Данияр), 50:08 — 1:4. Сигарев — 1 (Пилипенко, Лекомцев), 50:23 — 1:5.

Вратари: Кудрявцев (Крамарь, 26:31) — Волков.

Судьи: Нестеров, Отмахов.

11 сентября. Нур-Султан. ДС «Казахстан».

«Сарыарка» (Караганда) — «Сокол» (Красноярск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Гловацкий — 1 (бол.), 7:00 — 0:1. Коротков — 1 (бол., Гловацкий, Князев), 30:48 — 0:2. Горбунов — 1 (Лебедев), 54:44 — 0:3.

Вратари: Рейзвих — Шилин.

Судьи: Батурин, Петров.

11 сентября. Караганда. Ледовый дворец «Караганды-Арена».

«Хумо» (Ташкент) — «Рязань» (Рязань) — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Голы: Смирнов — 1 (Беляков), 23:30 — 1:0. Щербина — 1, 23:45 — 2:0. Ерохин — 1 (Яценко, Григоренко), 37:09 — 3:0. Григоренко — 1 (Яценко), 46:13 — 4:0. Воронин — 1 (Сорокин, Ворошило), 53:55 — 5:0.

Вратари: Смирягин — Денисов.

Судьи: Гордиенко, Ермолаев.

11 сентября. Ташкент. ЛД «Хумо Арена».

«Химик» (Воскресенск) — «Барс» (Казань) — 3:4 Б (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Сорокин — 1 (Первов), 14:53 — 1:0. Вильданов — 1 (Лазарев), 15:52 — 1:1. Сорокин — 2, 36:34 — 2:1. Валеев — 1 (Редков, Хасанов), 50:48 — 2:2. Вильданов — 2 (Кара, Железнов), 57:46 — 2:3. Шашков — 2 (бол., Губин), 59:51 — 3:3.

Победный буллит: Валеев.

Вратари: Трушков (59:34 — 59:51) — Мифтахов.

Судьи: Светилов, Цицаров.

11 сентября. Воскресенск. ЛДС «Подмосковье».

«Звезда» (Чехов) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Пешехонов — 1 (Биткин), 24:54 — 1:0. Берестенников — 1 (бол., Якименко, Михальчук), 35:26 — 1:1. Ртищев — 2 (Соркин, Комиссаров), 59:40 — 2:1.

Вратари: Самойлов — Мольков.

Судьи: Макашов, Черезов.

11 сентября. Москва. ЛДС ЦСКА.