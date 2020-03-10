«Хумо» не сыграет в Ташкенте в плей-офф ВХЛ из-за коронавируса
«Хумо» проведет домашние матчи второго раунда плей-офф ВХЛ в России из-за коронавируса.
— В соответствии с приказом министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан от 5 марта 2020 года за № 282 все международные турниры на территории республики должны быть приостановлены, — говорится в сообщении клуба в Instagram.
В связи с этим домашние матчи четвертьфинале Кубка Петрова против московской «Звезды» пройдут на нейтральной территории, скорее всего в России. Подробности обязательно сообщим по мере поступления информации.
Хоккейный клуб «Хумо» сожалеет о том, что верным болельщикам не удастся поддержать своих любимцев на «Хумо Арене» и призывает узбекистанскую диаспору в России обязательно посетить исторические матчи «Хумо».
«Хумо» проведёт домашние матчи на нейтральной территории из-за мирового распространения коронавируса. ? Уважаемые болельщики! ? В соответствии с приказом министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан от 5 марта 2020 года за № 282 все международные турниры на территории республики должны быть приостановлены. ? В связи с этим домашние матчи 1/4 Кубка Петрова против московской «Звезды» пройдут на нейтральной территории, скорее всего в России. Подробности обязательно сообщим по мере поступления информации. ? Хоккейный клуб «Хумо» сожалеет о том, что верным болельщикам не удастся поддержать своих любимцев на «Хумо Арене» и призывает узбекистанскую диаспору в России обязательно посетить исторические матчи «Хумо». ? Команда как никогда нуждается в поддержке! В сложный момент мы все должны быть вместе! —————— Koronavirus tarqalish havfi sababli, «Humo» uy o'yinlarini betaraf maydonda o'tkazadi. ? Aziz muhlislar! ? O'zbekiston Respublikasi jismoniy tarbiya va sport vazirligining 5-martdagi 282-qaroriga asosan Respublikamizdagi barcha xalqaro musobaqalarga cheklov qo"yildi. ? Shu sababli, Petrov Kubogi 1/4 final bosqichining «Zvezda"ga qarshi kechadigan uy o'yinlari Rossiya Federatsiyasidagi betaraf maydonlardan birida bo'lib o'tadi. Batafsil ma'lumotlar yangilanib boriladi! ? «Humo» xokkey klubi ashaddiy muhlislari sevimli jamoalarini «Humo Arena"da qo'llay olmasligidan afsusda ekanligini bildiradi, va Rossiyadagi O"zbekistonlik muhlislarni jamoamizni Moskvada bo"lib o"tadigan o"yinlarda qo'llab quvvatlashga chorlaymiz! ? Ushbu qiyin daqiqalarda jamoamizni qollab quvvatlashingizga muhtoj. Og"ir vaziyatlarda birga bo"lishimiz muhim!