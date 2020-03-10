«Хумо» не сыграет в Ташкенте в плей-офф ВХЛ из-за коронавируса

«Хумо» проведет домашние матчи второго раунда плей-офф ВХЛ в России из-за коронавируса.

— В соответствии с приказом министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан от 5 марта 2020 года за № 282 все международные турниры на территории республики должны быть приостановлены, — говорится в сообщении клуба в Instagram.

В связи с этим домашние матчи четвертьфинале Кубка Петрова против московской «Звезды» пройдут на нейтральной территории, скорее всего в России. Подробности обязательно сообщим по мере поступления информации.

Хоккейный клуб «Хумо» сожалеет о том, что верным болельщикам не удастся поддержать своих любимцев на «Хумо Арене» и призывает узбекистанскую диаспору в России обязательно посетить исторические матчи «Хумо».