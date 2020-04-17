«Хумо» имеет задержки по выплатам зарплат за март

Ташкентский хоккейный клуб «Хумо» имеет задержки по выплате заработной платы игрокам и сотрудником клуба, сообщает ТАСС.

— Компания, которая спонсирует «Хумо», никогда не была замечена в обмане. Задержки бывают, но все точно выплатят. Задержки за март месяц, — отметили в пресс-службе клуба.

Ранее «Хумо» объявил о пропуске следующего сезона Высшей хоккейной лиги из-за ситуации с пандемией коронавируса. Клуб был основан в 2018 году.

В завершившемся сезоне «Хумо» занял 15-е место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата ВХЛ, в первом раунде плей-офф выиграл у «Тороса» (4-3), а во втором раунде проигрывал «Звезде» со счетом 1-3 на момент остановки сезона.