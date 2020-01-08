«Горняк» в овертайме обыграл «Челмет»

«Горняк» выиграл у «Челмета» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Победную шайбу в овертайме забросил Дмитрий Корчемкин. «Горняк» набрал 45 очков и занимает 11-е место во второй конференции. У «Челмета» 46 очков и девятая позиция.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Челмет» (Челябинск) — «Горняк» (Учалы) — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бобылев — 13 (Фатеев, Мокрушев), 3:26 — 1:0. Носков — 8 (Митякин, Ивашов), 4:23 — 1:1. Кошурников — 7 (Мансуров), 26:16 — 2:1. Переляев — 4 (Жукенов, Ивашов), 35:54 — 2:2. Корчемкин — 1 (Жукенов), 64:10 — 2:3.

Вратари: Подскребалин — Гросс.

Судьи: Максимов, Мельников.

8 января. Челябинск. ДС «Юность».