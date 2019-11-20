«Горняк» потерпел третье поражение подряд, проиграв «Сарыарке»
«Сарыарка» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ победила «Горняк» — 5:3. Фарм-клуб «Автомобилиста» потерпел третье поражение кряду.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Челмет» (Челябинск) — 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Сироткин — 3 (Титов), 5:45 — 1:0. Кирпичников — 2 (Кулиев, Кошурников), 10:37 — 1:1. Ерофеев — 1 (Кирпичников, Гришаков), 18:40 — 1:2. Сироткин — 4 (Садиков, Тарасов), 37:29 — 2:2.
Победный буллит: Подкорытов.
Вратари: Сидоров — Сухачев.
Судьи: Максимов, Раминг.
20 ноября. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.
«Номад» (Нур-Султан) — «Южный Урал» (Орск) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Жайлауов — 2 (Семенов), 0:12 — 1:0. Марченков — 4 (Ванин), 13:03 — 1:1. Петухов — 1 (Панюков, Гурков), 48:03 — 2:1.
Вратари: Крамарь — Кислицын.
Судьи: Дреев, Мельников.
20 ноября. Нур-Султан. ДС «Казахстан».
«Сарыарка» (Караганда) — «Горняк» (Учалы) — 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
Голы: Михайлов — 8 (Ремов), 18:47 — 1:0. Ремов — 4 (бол., Зиазов), 21:15 — 2:0. Крутий — 2 (Голоднюк), 30:42 — 3:0. Назаров — 3 (бол., Жукенов, Козлов), 34:31 — 3:1. Борисевич — 2 (Крутий, Голоднюк), 35:15 — 4:1. Мингалеев — 3 (Назаров), 43:55 — 4:2. Жукенов — 9 (Назаров, Мингалеев), 49:54 — 4:3. Сиксна — 4 (Ионин, Бойчук), 53:51 — 5:3.
Вратари: Рейзвих — Галкин (Старостин, 30:42, 59:05 — 59:27).
Судьи: Заболотнев, Мисюрь.
20 ноября. Караганда. Ледовый дворец «Караганды-Арена».
«Дизель» (Пенза) — «Лада» (Тольятти) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Андриянов — 4, 38:44 — 1:0. Денежкин — 4 (Чурляев, Угольников), 42:07 — 1:1. Владимиров — 2 (Андриянов, Романов), 54:07 — 2:1.
Вратари: Андрюхов — Скрынник (58:55).
Судьи: Нестеров, Тихомиров.
20 ноября. Пенза. СЗК «Дизель Арена».