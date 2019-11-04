«Горняк» одолел «Югру», «Рубин» уступил «Южному Уралу»

В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Горняк» одолел «Югру» со счетом 4:3. Еще в одной встрече «Рубин» уступил «Южному Уралу» — 2:5.

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«Горняк» (Учалы) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Беляев — 2 (Аскаров, Чуркин), 6:02 — 0:1. Бякин — 3 (Носков, Митякин), 6:47 — 1:1. Пилипенко — 16 (Махановский, Сергеев), 24:54 — 1:2. Грымзин — 1 (Бякин), 29:55 — 2:2. Ивашов — 2 (Протапович, Беляков), 50:52 — 3:2. Ивашов — 3 (Митякин), 53:19 — 4:2. Акмальдинов — 6 (Махановский, Веревкин), 58:58 — 4:3.

Вратари: Фомин — Волков (Иванников, 53:19, 58:40 — 58:58, 59:15).

Судьи: Кислов, Отмахов.

4 ноября. Учалы. Ледовая арена «Горняк».

«Южный Урал» (Орск) — «Рубин» (Тюмень) — 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

Голы: Фаст — 1 (бол., Ячменев, Калашников), 14:54 — 0:1. Кондратьев — 7 (Дорофеев), 20:52 — 1:1. Марзоев — 6 (Чистяков, Антонов), 25:35 — 2:1. Давыдов — 3 (Иванов), 28:57 — 2:2. Курепанов — 4 (Кожевников), 31:26 — 3:2. Скворцов — 7 (бол., Жлоба), 39:45 — 4:2. Дорофеев — 3 (п.в., Чистяков), 59:02 — 5:2.

Вратари: Филоненко — Артамкин (Назаров, 25:35, 57:51 — 59:02, 59:26).

Судьи: Дреев, Парфенов.

4 ноября. Орск. ДС «Юбилейный».