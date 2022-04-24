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Сегодня, 21:44

Главный тренер «Рубина» прокомментировал победу команду в плей-офф ВХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Денис Ячменев поделился эмоциями от завоевания командой Кубка Петрова.

— В свой первый же тренерский год вы становитесь чемпионом!

— Моя заслуга в этом не главная. Сами понимаете, ребята — молодцы, это единый коллектив, который создавался в первую очередь нашими руководителями. Александром Валентиновичем Поповым, Николаем Николаевичем Бабенко. Они создали для нас все условия в этом году, которые были замечательные. Это и привело к Кубку. Повторяю: ребята молодцы, они сражались до конца в каждом матче и заслуженно победили.

Денис Ячменев стал единственным тренером в стране, который выиграл ВХЛ, как игрок и как тренер.

Источник: https://www.vhlru.ru/lenta/418974/
ХК Динамо (Санкт-Петербург)
ХК Рубин (Тюмень)
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