Главный тренер «ОРДЖИ» рассказал о своих впечатлениях от Китая

Главный тренер «ОРДЖИ» Гэри Грэм подвел итоги прошедшего сезона и рассказал о своих впечатлениях от Китая.

— Я был очень сильно поражен скоростями и мастерством игроков ВХЛ. Здесь играют в совершенно другом стиле, отличном от того, что можно увидеть в Северной Америке. Игроки замечательно владеют клюшкой и действуют на высоких скоростях — это я заметил в первую очередь. Еще я был удивлен тому, насколько хорошо русские игроки действуют в обороне. Даже самые техничные ребята отлично играют без шайбы. Все хоккеисты, от первого до четвертого звена, прекрасно играют как с удобной, так и с неудобной руки. В Северной Америке часто можно увидеть ситуацию, когда хорошие нападающие не так полезны в оборонительных действиях, поскольку они сконцентрированы на атаке. Здесь же, в России, я был поражен тем, как молодые русские игроки могут одинаково хорошо играть в обороне и нападении.

— 26-е место в турнирной таблице — это наверняка не тот результат, на который вы настраивались?

— В сезоне-2018/19 «ОРДЖИ» занял последнее место. Так что нам удалось провести достаточно неплохой чемпионат. Команда одержала на семь побед больше, чем год назад. Могу сказать, что мы добились достаточно серьезного прогресса. «ОРДЖИ» хорошо стартовал, но нам помешали травмы. В качестве положительного момента могу отметить, что мы стали третьими по реализации большинства в лиге. Нам удалось добавить в некоторых моментах, но настоящим камнем преткновения для нас стала игра в дополнительном времени. Мы проиграли множество матчей в овертайме и серии буллитов. Если бы у нас получилось набрать свои очки в овертайме, мы могли бы попасть в плей-офф.

— В этом году в матчах «ОРДЖИ» приняли участие одиннадцать китайских хоккеистов. Как оцените уровень их игры?

— Ребята прогрессируют. Они отдаются работе всем сердцем и с напряжением. Но я должен отметить, что ВХЛ — это очень хорошая лига. На мой взгляд, китайские игроки совершили очень серьезный прогресс в физике. Они стали мощнее, теперь у них не так просто отобрать шайбу. Для них очень важно попробовать себя на более высоком уровне и научиться чему-нибудь у своих партнеров. Эти ребята легкообучаемы, они очень усердно работают. Но для того, чтобы прогрессировать дальше, им нужно работать еще больше. В основном, это касается тренировок в зале.

— Как вы получили предложение возглавить «ОРДЖИ»? Долго ли думали над ним?

— Это была достаточно забавная история. Ранее я работал в ECHL, а бывший комиссионер этой лиги Брайан Маккенна как раз помогал «ОРДЖИ» набирать тренерский штаб. Примерно в это же время я ушел из «Форт Уэйна» — команды, которую я возглавлял. Соответственно, он и предложил мне эту работу. Сначала я подумал: «Тренировать в Китае? Это же безумие!». У меня не было никакого представления ни о том, как это может выглядеть, ни о лиге в целом. Так что, мне пришлось провести исследование, в ходе которого я понял, что ВХЛ — хорошая лига. Хотя, если быть честным, до того момента я о ней ничего не слышал. Я знал кое-что о КХЛ, но с Высшей хоккейной лигой мне сталкиваться не приходилось. Посмотрев видео на Youtube, я понял, что здесь играют в достаточно хороший хоккей, и мне будет интересно работать. Так что, я прошел собеседование и получил эту работу. Было это уже на третьей неделе июля.

— Ваши первые впечатления от Китая? Были ли здесь когда-нибудь до прошлого лета?

— Нет, это был мой первый визит в Китай. Мне очень понравился Пекин. Это очень красивый город. Всем русским и североамериканским игрокам здесь нравится. Думаю, что самая большая проблема, с которой мы здесь сталкиваемся — это восприятие русских игроков. Они приезжают сюда, так как не могут найти работу в КХЛ. Конечно, молодые русские мечтают там играть. И я хочу помочь им развиться до этого уровня. Безусловно, я бы и сам хотел поработать в КХЛ в качестве тренера. У некоторых наших ребят уже есть предложения оттуда, и это прекрасно. Я всегда стараюсь развивать игроков и выводить их на новый уровень, и работа здесь, в Пекине, дает мне возможность это делать. Также я впервые побывал в России. Должен сказать, что мне здесь понравилось. У вас отличные и очень гостеприимные люди. Я получаю отличный опыт, работая здесь.