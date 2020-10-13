Гендиректор «Южного Урала» оштрафован на 500 тысяч рублей из-за смерти Крутия

Дисциплинарный комитет ФХР возбудил дело по факту гибели форварда «Южного Урала» Павла Крутия.

23-летний форвард почувствовал себя плохо во время многокилометрового кросса. По дороге в больницу он впал в кому и скончался в реанимации. Предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии.

— По факту несчастного случая со смертельным исходом 8 сентября 2020 года следственным отделом по городу Орску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц «Южного Урала» в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, — говорится в сообщении. - В соответствии с Регламентом ВХЛ хоккейным клубом «Южный Урал» была полностью выплачена компенсация в размере 200% от суммы заработной платы за сезон по контракту родственникам погибшего хоккеиста.

Дисциплинарным комитетом ФХР были детально рассмотрены вопросы пребывания Павла Крутия в хоккейном клубе «Южный Урал» за период с 8 по 10 июля 2020 года, оказания хоккеисту медицинской помощи, документы Следственного комитета.

12 октября 2020 года по итогам рассмотрения всех обстоятельств дела Дисциплинарным комитетом ФХР были приняты следующие решения:

1. Генеральный директор хоккейного клуба «Южный Урал» Олег Пивунов оштрафован на 500 000 рублей, к нему также применена санкция в виде запрета на осуществление любой связанной с хоккеем деятельности сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год.

2. Главный тренер Евгений Зиновьев получил предупреждение, к нему также применена санкция в виде запрета на осуществление любой связанной с хоккеем деятельности сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год.

3. К врачу хоккейного клуба «Южный Урал» Дмитрию Лебедеву применена санкция в виде запрета на выполнение лицом конкретной функции — врача хоккейного клуба, сроком на 1 год.

Совершение в течение испытательного срока нарушения, за которое применена санкция, влечет отмену условного исполнения санкции и ее последующую реализацию.