Гендиректор "Тамбова": "Клуб не потратил денег, пригласив Жердева. Была только договоренность о намерениях"

Генеральный директор "Тамбова" Сергей Касьянов рассказал о неприбытии нападающего Николая Жердева на сбор команды.

– С Жердевым была устная договоренность о намерениях, – заявил Касьянов. – Клуб не потратил денег, пригласив его на сбор. Когда Николай окажется у нас в офисе, мы обсудим с ним будущее. Других комментариев от нас не будет. (Евгений Белоусов)​

"Я не пропил свой талант. Но проблемы из-за алкоголя были". Интервью Жердева - он все осознал и хочет в КХЛ //

Николай Жердев не прибыл в расположение "Тамбова" по неизвестной причине. Одна из версий – прежние проблемы с режимом