Форвард тюменского «Рубина» Джиошвили рассказал, что не думает о выступлении в КХЛ

Нападающий тюменского «Рубина», выступающего в ВХЛ, Владислав Джиошвили рассказал, что пока не думает об игре в КХЛ.

«Я не хочу загадывать наперед, как сложится, так сложится. Мне в Тюмени очень нравится, я переехал туда с семьей, и там отличный, красивый город, отличный ледовый дворец, и у нас прекрасная команда», — цитирует игрока ТАСС.

26-летний форвард в этом сезоне провел 17 матчей в ВХЛ и набрал 3 (2+1) очка.