ФХР подтвердила неучастие "Динамо" из Балашихи в следующем сезоне ВХЛ

Как и предполагал "СЭ", балашихинское "Динамо" не примет участия в следующем сезоне ВХЛ. Федерация хоккея России (ФХР) на своем сайте опубликовала состав участников на сезон-2017/18, куда не вошел клуб.

Команда не выступит в лиге из-за финансовых проблем. Помимо "Динамо", участвовать в чемпионате ВХЛ не будут саратовский "Кристалл" и волжская "Ариада–НХ".

Всего в чемпионате выступят 27 клубов. "Горняк" (Учалы), "Металлург" (Новокузнецк), ЦСК ВВС (Самара), а также две китайские команды "Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян" (Харбин) и "Цен Тоу" (Цзилинь) впервые примут участие в турнире.