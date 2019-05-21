Фазель утверждает: ИИХФ нужно менять правила для допуска "СКА-Невы" к участию в Континентальном кубке

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что для участия "СКА-Невы" в Континентальном кубке федерации нужно менять правила допуска команда. Ранее в СМИ появилась информация, что между СКА и ИИХФ идут переговоры об участии клуба ВХЛ в турнире.

- Несколько лет назад мы приняли решение, что команды из ведущих стран играют в Лиге чемпионов, а команды, являющиеся чемпионами остальных стран - в Континентальном кубке. Это было хорошим решением, сложно сказать, как будет в дальнейшем, и мы будем обсуждать, - цитирует ТАСС Фазеля. - Федерация хоккея России спросила нас, может ли команда ВХЛ играть в Континентальном кубке. Как я уже сказал, если это против правил, и то нам надо менять правила, что не так просто.

Континентальный кубок появился в 1997 году на замену Кубку Европы и проводился для стран, не имевших своих представителей в Евролиге. После 2001 года, когда Евролига перестала проводиться, Континентальный кубок фактически считался главным хоккейным соревнованием.