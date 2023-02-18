«Ермак» не будет выступать в ВХЛ в следующем сезоне

Как стало известно «СЭ», хоккеистам клуба ВХЛ «Ермак» погасили часть задолженности по зарплате — но не всем игрокам и не полностью.

Спортсмены все равно собираются подавать иски в суд по поводу незаконных увольнений. По нашим данным, «Ермак» не будет выступать в ВХЛ в следующем сезоне.

Клуб перейдет в другой турнир. Это будет либо Первенство ВХЛ (третий по рангу дивизион российского хоккея), либо НМХЛ (вторая по рангу молодежная лига).

«Ермак» занимает последнее, 26-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ-2022/23 с 22 очками в 50 матчах.