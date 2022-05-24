Епанчинцев покинул пост главного тренера «Югры»

Главный тренер «Югры» Вадим Епанчинцев и старший тренер Виктор Костюченок не будут работать в клубе в следующем сезоне ВХЛ, сообщает сайт КХЛ.

По информации «СЭ», Епанчинцев станет новым главным тренером «Амура».

Епанчинцев возглавляет «Югру» с 2019 года. Под руководством 46-летнего специалиста клуб в этом сезоне выиграл регулярный чемпионат, но уступил в полуфинале плей-офф санкт-петербургскому «Динамо» в серии до четырех побед со счетом 2-4 и получил бронзовые награды.

Ранее пост главного тренера «Амура» покинул Михаил Кравец.