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Сегодня, 15:23

Епанчинцев покинул пост главного тренера «Югры»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Югры» Вадим Епанчинцев и старший тренер Виктор Костюченок не будут работать в клубе в следующем сезоне ВХЛ, сообщает сайт КХЛ.

По информации «СЭ», Епанчинцев станет новым главным тренером «Амура».

Епанчинцев возглавляет «Югру» с 2019 года. Под руководством 46-летнего специалиста клуб в этом сезоне выиграл регулярный чемпионат, но уступил в полуфинале плей-офф санкт-петербургскому «Динамо» в серии до четырех побед со счетом 2-4 и получил бронзовые награды.

Ранее пост главного тренера «Амура» покинул Михаил Кравец.

Источник: https://www.ugra-hc.ru/
Вадим Епанчинцев
ХК Югра
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