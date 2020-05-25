Епанчинцев останется на посту главного тренера «Югры»

Главный тренер «Югры» Вадим Епанчинцев продлил контракт с клубом до конца сезона-2020/21, сообщает сайт команды из Ханты-Мансийска.

Под руководством Епанчинцева «Югра» заняла в прошедшем сезоне пятое место в регулярном чемпионате ВХЛ, набрав 79 очков в 54 играх, провела рекордную победную серию из 15 матчей и впервые со времен участия в ВХЛ прошла первую стадию плей-офф, остановившись при счете 2-2 в четвертьфинальной серии игр с тюменским «Рубином»

До «Югры» Епанчинцев был главным «Спартака», который он возглавил в апреле 2017 года, подписав контракт по схеме «1+1». Под его руководством московская команда впервые за семь лет вышла в плей-офф КХЛ. В октябре 2018 года Епанчинцев покинул «Спартак» по обоюдному согласию сторон.

44-летний Епанчинцев является обладателем Кубка Харламова и Кубка мира среди молодежных команд, он завоевал оба трофея в 2014 году вместе с молодежной командой «Спартака».