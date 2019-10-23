Нападающий Егор Бабенко вернулся в «Рубин». Он играл за тюменский клуб в первой части прошлого сезона ВХЛ и в 25 матчах набрал 18 (7+11) очков, сообщает официальный сайт ВХЛ.

Затем Бабенко позвали в КХЛ, где он выступал за московское «Динамо» и «Северсталь» из Череповца. В этом сезоне 22-летний нападающий играл в Челябинске. Он провел по три матча в чемпионатах КХЛ и ВХЛ за «Трактор» и «Челмет» соответственно, после чего «Трактор» расторг с ним контракт.

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