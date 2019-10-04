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Двукратный чемпион мира Бирюков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Бурана»

14:37
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Решением попечительского совета «Бурана» отправлены в отставку главный тренер команды Алексей Ярушкин и старший тренер Дмитрий Фролов. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Михаил Бирюков, сообщает официальный сайт клуба.

Экс-вратарь сборной России ранее занимал в воронежском клубе сразу две должности: менеджера по спортивным операциям и тренера по работе с вратарями. Бирюков является чемпионом мира 2008 и 2012 годов в составе национальной команды.

После 11 матчей в нынешнем сезоне «Буран» набрал 9 очков и занимает 11-е место в конференции.

Дополнительная информация

http://hcburan.ru/article/trenerskiy-shtab-otpravlen-v-otstavku

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