Дмитрий Корягин стал генменеджером «Кузни»

На должность генерального менеджера «Металлурга» из Новокузнецка назначен Дмитрий Корягин. Контракт со специалистом подписан сроком на 2 сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Корягин с 2010 года являлся членом правления Высшей хоккейной лиги. С 2004 по 2015 годы работал исполнительным директором хоккейного клуба «Дизель». В сезоне 2009/10 под его руководством команда из Пензы дошла до полуфинала плей-офф ВХЛ и завоевала бронзовые медали. В 2012 году «Дизель» повторил этот результат. По итогам сезона-2011/12 Дмитрий Корягин был удостоен звания «Лучший руководитель клуба чемпионата ВХЛ».

В новокузнецком клубе специалист будет отвечать за селекционную работу.