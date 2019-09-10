«Дизель» забросил 6 шайб «Ценг Тоу»

Состоялись очередные матчи регулярного сезона ВХЛ. Самым крупным результатом игрового дня стала победа «Дизеля» над «Ценг Тоу» со счетом 6:0.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Торос» (Нефтекамск) — «Горняк» (Учалы) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Баранов — 1 (Рубинчик, Емелин), 35:30 — 1:0. Шевченко — 1 (бол., Рубинчик, Баранов), 38:18 — 2:0. Чебыкин — 1 (Бобылев, Анкудинов), 47:05 — 3:0. Воронин — 1 (бол., Голованов, Пименов), 48:54 — 4:0. Козлов — 1 (бол., Назаров, Леонтьев), 51:16 — 4:1.

Вратари: Брагинский — Романов.

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Южный Урал» (Орск) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Чувиляев — 1 (бол., Васильев), 19:27.

Нереализованный буллит: Колесников (Молот-Прикамье), 31:13 (Мимо).

Вратари: Шпаков — Филоненко (59:57).

«Ижсталь» (Ижевск) — «Челмет» (Челябинск) — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Мансуров — 1 (Лавриненко), 19:25 — 0:1. Щегольков — 1 (Спиценко, Рожковский), 23:28 — 1:1. Рыжов — 1, 24:18 — 2:1. Лаута — 1 (Спиценко), 45:54 — 3:1. Шадрин — 2 (Коновалов, Кориневский), 57:13 — 3:2.

Вратари: Кононов — Подскребалин (58:41).

«Лада» (Тольятти) — «КРС-БСУ» (Пекин) — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Голы: Тимирев — 4 (бол., Толузаков), 31:21 — 1:0. Сето — 1 (бол., Ху), 40:33 — 1:1. Максимов — 2, 48:26 — 1:2. Майоров — 2 (Тимирев, Бердюков), 50:41 — 2:2. Тимирев — 5 (Толузаков), 55:59 — 3:2.

Вратари: Корепанов — О`Брайен (59:32).

ЦСК ВВС (Самара) — ОРДЖИ (Пекин) — 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Голы: Пузанов — 1 (Гареев), 3:40 — 1:0. Дежарден — 1 (Макаров), 8:03 — 1:1. Набиуллин — 1 (Тимиров), 9:45 — 2:1. Джаспер — 2 (Тянулин), 11:58 — 2:2. Тимиров — 1 (бол., Набиуллин, Хисамутдинов), 37:20 — 3:2. Свинцицкий — 1 (мен., Семенов, Колычев), 50:36 — 4:2. Колычев — 1 (п.в.), 57:58 — 5:2.

Вратари: Попков — Боярчук (57:48 — 57:58).

«Тамбов» — «Динамо» (Тверь) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Воронков — 1 (А. Гимбатов, М. Гимбатов), 8:08 — 1:0. Кобелев — 1 (Бешаров, Верба), 14:38 — 1:1. М. Гимбатов — 1 (бол., А. Гимбатов, Репин), 27:59 — 2:1. Шингареев — 1 (бол., Игнатушкин, Игнатов), 45:29 — 3:1. Игнатушкин — 2 (Басков), 47:04 — 4:1.

Вратари: Богданов — Жеренко (57:55).

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Зауралье» (Курган) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Ястребков — 1 (Салахов, Ляпустин), 7:40 — 1:0. Авраменко — 3 (Коробкин), 21:52 — 1:1. Я. Альшевский — 1 (бол., С. Альшевский, Мокин), 39:50 — 2:1. Ляпустин — 1 (Салахов), 44:55 — 3:1. Авраменко — 4 (Коробкин, Меньщиков), 54:43 — 3:2.

Вратари: Андрюхов — Ярославлев (59:18 — 59:51).

«Буран» (Воронеж) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 4:5 Б (0:1, 1:1, 3:2, 0:0, 0:1)

Голы: Ибрагимов — 1 (Полодян), 5:06 — 0:1. Слепец — 1 (Червоненко, Цыганов), 26:14 — 1:1. Савунов — 2 (Калабушкин), 30:35 — 1:2. Конозов — 1 (Тихонов, Кукштель), 43:17 — 1:3. Курбатов — 1 (Савунов, Глухов), 45:30 — 1:4. Кляузов — 1 (бол., Алешин), 49:10 — 2:4. Романов — 2 (буллит), 52:44 — 3:4. Цыганов — 1 (Слепец), 57:23 — 4:4.

Победный буллит: Марченко.

Вратари: Исаев (Макаров, 65:00) — Аскаров (45:15 — 45:30).

«Дизель» (Пенза) — «Ценг Тоу» (Цзилинь) — 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Голы: Попов — 3, 11:19 — 1:0. Хабаров — 1 (Тврдонь, Ли), 13:33 — 2:0. Володин — 1 (бол., Тврдонь, Макаров), 19:59 — 3:0. Колмыков — 1 (Барулин, Ли), 29:00 — 4:0. Андриянов — 1 (бол., Попов, Макаров), 48:31 — 5:0. Ли — 3 (бол., Тврдонь, Романов), 52:57 — 6:0.

Вратари: Гафиуллин (55:31) — Гайдуллин.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пухов — 1 (Васин), 29:30 — 0:1. Опалев — 1 (Туник), 31:31 — 1:1. Кремзер — 1 (Гаврус), 64:00 — 1:2.

Вратари: Павлов — Тодыков.