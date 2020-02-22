«Дизель», «Югра», «Торос», «Звезда» и «Горняк» начали плей-офф ВХЛ с побед
Состоялись первые матчи 1/8 финала плей-офф ВХЛ. «Дизель» обыграл «Рубин», «Югра» — «Химик», «Торос» — «Хумо», «Звезда» — «Торпедо», а «Горняк» — питерское «Динамо».
ВХЛ
1/8 финала
«Рубин» (Тюмень) — «Дизель» (Пенза) — 3:4 (0:3, 3:0, 0:1)
Голы: Думбадзе — 1 (бол., Барулин, Князев), 5:24 — 0:1. Думбадзе — 2 (Барулин), 11:45 — 0:2. Подзиньш — 1 (бол.), 19:52 — 0:3. Железнов — 1, 21:30 — 1:3. Бабенко — 1 (Железнов), 27:05 — 2:3. Иванов — 1, 33:45 — 3:3. Князев — 1 (Барулин, Думбадзе), 59:32 — 3:4.
Вратари: Назаров (Артамкин, 11:45, 59:42) — Андрюхов.
«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Химик» (Воскресенск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Тертышный — 1 (Захарчук), 5:26 — 1:0. Веревкин — 1 (Ряшенцев, Ширгазиев), 23:19 — 2:0. Губин — 1 (Валеев, Гришин), 42:14 — 2:1. Барбашев — 1 (Валентенко), 47:40 — 3:1.
Вратари: Иванников — Сковронский (42:07 — 42:14, 59:34).
«Торос» (Нефтекамск) — «Хумо» (Ташкент) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Жульдиков — 1 (бол., Дубровский, Пименов), 24:45 — 1:0. Башкиров — 1 (бол., Жульдиков), 29:50 — 2:0. Пименов — 1 (Дубровский), 46:10 — 3:0.
Вратари: Сохатский — Смирягин.
«Звезда» (Чехов) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
Голы: Воронков — 1 (Мингачев), 14:46 — 1:0. Антипов — 1 (Мокин, Пешехонов), 16:49 — 2:0. Шурыгин — 1, 25:37 — 3:0. Титов — 1 (Молодцов, Тарасов), 41:23 — 3:1. Тарасов — 1 (Таратунин, Рымарев), 45:44 — 3:2. Комиссаров — 1 (Шурыгин), 48:55 — 4:2.
Вратари: Третьяк — Перевозчиков (Сидоров, 32:25).
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Горняк» (Учалы) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы: Сушинский — 1 (бол., Мингалеев, Баранов), 27:31 — 0:1. Рассейкин — 1 (Галюк), 42:33 — 0:2. Гавриленко — 1 (бол., Нечаев), 44:03 — 1:2. Переляев — 1 (Назаров, Рассейкин), 58:06 — 1:3.
Вратари: Тодыков (58:53 — 59:52) — Гросс.
Дополнительная информация: