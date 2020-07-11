Дисциплинарный комитет ФХР возбудил дело по факту смерти Павла Крутия

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) возбудил дело по факту смерти нападающего «Южного Урала» Павла Крутия, сообщает пресс-служба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

— Дисциплинарный комитет ФХР на основании заявления Высшей хоккейной лиги возбудил дело в целях всестороннего рассмотрения обстоятельств смерти хоккеиста ХК «Южный Урал» Павла Крутия, — говорится в заявлении на официальном сайте ВХЛ. — В рамках разбирательства будет проведена проверка на предмет нарушений законодательства Российской Федерации, Дисциплинарного регламента ФХР и Регламента ВХЛ, а также применения мер ответственности к лицам, совершившим нарушения.

В пятницу стало известно, что Павел Крутий скончался в возрасте 23 лет. Находившийся на тренировочных сборах игрок почувствовал себя плохо. Ему была оказана первая медицинская помощь врачом клуба. Игрок был доставлен машиной скорой помощи в реанимацию, где скончался. Предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии. Жалоб на здоровье у хоккеиста не было.

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