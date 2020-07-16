«Динамо» подписало экс-форварда «Северстали» Монахова

Питерское «Динамо», выступающее в ВХЛ, заключило контракт с нападающим Сергеем Монаховым, передает пресс-служба клуба. Контракт заключен на один год.

29-летний Монахов является воспитанником ленинградского хоккея. До 2013 года форвард выступал в Санкт-Петербурге за команды системы СКА в МХЛ, КХЛ и ВХЛ. С сезона-2013/14 играл за «Северсталь». В нынешнее межсезонье покинул команду, отыграв за череповчан восемь сезонов.

В минувшем сезоне Монахов принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, записав на свой счет 12 (3+9) очков. Всего в КХЛ нападающий отыграл 372 матча и набрал 78 (39+39) очков при показателе полезности «-13» и 48 минутах штрафного времени.