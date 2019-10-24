«Динамо» обыграло «Ладу» и вернулось на первое место

Питерское «Динамо» в серии буллитов на выезде обыграло «Ладу» — 4:3. Гости вернулись на первое место в турнирной лиге, так как «СКА-Нева» проиграла «ЦСК ВВС» (2:4).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Ценг Тоу» (Цзилинь) — «Ермак» (Ангарск) — 3:4 Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Рыжих — 2 (Е. Иванов), 0:57 — 1:0. Галеев — 5 (Кожевников, Кузнецов), 22:36 — 2:0. Подлубошнов — 2 (бол., Ложкин), 27:43 — 2:1. Чемерикин — 1 (Швецов), 32:17 — 3:1. Казаковцев — 6 (Краснов), 43:52 — 3:2. Ахияров — 2 (Воробьев), 45:57 — 3:3.

Победный буллит: Воробьев.

Вратари: Яковлев — Никитин.

Судьи: Петров, Шемякин.

24 октября. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.

«КРС-БСУ» (Пекин) — «Сокол» (Красноярск) — 3:6 (2:3, 0:3, 1:0)

Голы: Максимов — 5 (Инь Руди), 1:53 — 1:0. Коротков — 9 (Гловацкий, Цыганов), 3:03 — 1:1. Инь Руди — 2 (Максимов, Салия), 11:28 — 2:1. Гловацкий — 4 (Цыганов, Игошев), 11:46 — 2:2. Мищенко — 3 (Болтанов), 13:38 — 2:3. Гловацкий — 5 (Коротков), 27:37 — 2:4. Севостьянов — 3 (бол., Князев, Гиздатуллин), 31:31 — 2:5. Гловацкий — 6 (Савельев, Коротков), 38:39 — 2:6. Плотников — 1 (Мэги, Джо), 40:18 — 3:6.

Вратари: Мьюз (Боярчук, 28:29) — Киселев.

Судьи: Батурин, Кислов.

24 октября. Пекин. Ice Sports Center of Beijing Sport University.

«Южный Урал» (Орск) — «Зауралье» (Курган) — 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Голы: Гарифулин — 3 (Глущенко), 18:28 — 0:1. Скворцов — 5, 25:22 — 1:1. Шиафотдинов — 6 (бол., Мнихович, Сулимов), 28:48 — 1:2. Платонов — 2, 44:20 — 1:3. Глущенко — 4 (Гарифулин, Жилов), 53:10 — 1:4. Джиг — 5 (Шиафотдинов, Сулимов), 59:07 — 1:5.

Вратари: Мустафин (Филоненко, 53:10) — Устинский.

Судьи: Ибатулин, Цицаров.

24 октября. Орск. ДС «Юбилейный».

«Торос» (Нефтекамск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Анохин — 1 (бол., Шевченко, Амиров), 10:03 — 1:0. Пачин — 1 (Шевченко, Амиров), 13:23 — 2:0. Поляков — 7 (Кицын, Маслов), 53:54 — 2:1.

Вратари: Сохатский — Печурский (59:13).

Судьи: Милованов, Мочалов.

24 октября. Нефтекамск. Ледовый дворец.

«Лада» (Тольятти) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 3:4 Б (1:0, 0:3, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Кизимов — 1 (Назаров), 1:58 — 1:0. Шевченко — 1 (Кулагин), 22:53 — 1:1. Ручкин — 4 (Дыняк), 34:27 — 1:2. Шевченко — 2 (Кремзер, Комаристый), 35:01 — 1:3. Тимирев — 15 (Майоров), 43:30 — 2:3. Озолиньш — 4 (бол., Мастрюков, Крылов), 46:31 — 3:3.

Победный буллит: Гаврус.

Вратари: Скрынник — Синягин.

Судьи: Ермолаев, Кеслер.

24 октября. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».

«ЦСК ВВС» (Самара) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Голы: Голубович — 1 (Каштанов), 27:14 — 1:0. Скворцов — 3 (Гареев, Семенов), 27:48 — 2:0. Глотов — 2 (Ожгихин, Савунов), 31:45 — 2:1. Марченко — 8 (Морозов, Савунов), 39:32 — 2:2. Степаненко — 5 (Набиуллин, Куликов), 41:57 — 3:2. Колычев — 4 (бол., Юнышев, Ахметзянов), 56:32 — 4:2.

Вратари: Коротаев — Лысенков.

Судьи: Тихомиров, Тютнев.

24 октября. Самара. ЛД «Кристалл».

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: С. Альшевский — 5 (Мокин, Я. Альшевский), 27:04 — 1:0. Тарасов — 5, 33:12 — 1:1. С. Альшевский — 6 (Мокин, Я. Альшевский), 40:25 — 2:1. Мансуров — 1 (Елисеев), 55:54 — 3:1.

Вратари: Кульбаков — Перевозчиков.

Судьи: Дреев, Шиханов.

24 октября. Альметьевск. ДС «Юбилейный».