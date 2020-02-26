«Динамо» обыграло «Горняк», «Химик» победил «Югру»
В плей-офф ВХЛ продолжаются матчи первого раунда плей-офф.
«Динамо» (Санкт-Петербург) обыграло «Горняк» (6:5 ОТ). «Химик» выиграл у «Югры» (1:0).
ВХЛ
1/8 финала
«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Звезда» (Чехов) — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Стулов — 1 (бол., Игнашин), 13:56 — 1:0. Лапин — 1, 16:19 — 1:1. Рымарев — 1 (Шин, Игнашин), 24:35 — 2:1. Мокин — 1 (Рыжков, Мясищев), 59:53 — 2:2. Рымарев — 2 (Ершов, Шин), 68:49 — 3:2.
Вратари: Сидоров — Третьяк (58:53 — 59:53).
Судьи: Метальников, Шемякин.
26 февраля. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.
Счет в серии: 1-2
«Горняк» (Учалы) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 5:6 ОТ (1:1, 3:1, 1:3, 0:1)
Голы: Федоров — 1 (Дербенев), 8:05 — 1:0. Комаристый — 1 (Сидляров, Лапин), 9:58 — 1:1. Назаревич — 2 (Гаврус), 23:37 — 1:2. Жукенов — 1 (бол., Сушинский, Баранов), 26:52 — 2:2. Дербенев — 1 (Суслов, Леонтьев), 31:36 — 3:2. Баранов — 1 (мен.), 39:53 — 4:2. Назаревич — 3 (Гаврус), 44:22 — 4:3. Лапин — 2 (бол., Сидляров, Гавриленко), 44:44 — 4:4. Дербенев — 2 (Переляев, Ивашов), 46:38 — 5:4. Лапин — 3 (Сидляров, Комаристый), 50:06 — 5:5. Назаревич — 4, 73:44 — 5:6.
Вратари: Гросс — Тодыков (Синягин, 40:00).
Судьи: Беляев, Спирин.
26 февраля. Учалы. Ледовая арена «Горняк».
Счет в серии: 1-2
«Хумо» (Ташкент) — «Торос» (Нефтекамск) — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Голы: Воронин — 1, 20:20 — 1:0. Еркин — 1 (Ерохин, Анисин), 31:22 — 2:0. Здунов — 1 (Таталин, Григоренко), 32:39 — 3:0. Григоренко — 2 (Сорокин, Анисин), 53:42 — 4:0. Амиров — 1 (Башкиров), 56:44 — 4:1.
Вратари: Смирягин — Сохатский (Брагинский, 32:39).
Судьи: Заболотнев, Зибинин.
26 февраля. Ташкент. ЛД «Хумо Арена».
Счет в серии: 1-2
«Химик» (Воскресенск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Губин — 2 (бол., Гришин), 49:33 — 1:0.
Вратари: Хомченко — Иванников (58:47).
Судьи: Мальцев, Раминг.
26 февраля. Воскресенск. ЛДС «Подмосковье».
Счет в серии: 1-2
«Дизель» (Пенза) — «Рубин» (Тюмень) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Кравченко — 1 (Ячменев, Калашников), 5:54 — 0:1. Думбадзе — 3 (Марченко, Колмыков), 26:43 — 1:1. Барулин — 1 (Думбадзе), 76:19 — 2:1.
Вратари: Андрюхов — Назаров.
Судьи: Комаров, Прокуратов.
26 февраля. Пенза. СЗК «Дизель Арена».
Счет в серии: 2-1