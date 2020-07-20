«Динамо» из ВХЛ приостановило тренировки из-за коронавируса в команде

Подмосковное «Динамо», выступающее в ВХЛ, сообщило о приостановке тренировок из-за коронавируса в команде.

— Проводя сборы в Новогорске, команда столкнулась с непростой ситуацией, — говорится на Youtube-канале клуба. — Немалое количество игроков сдали положительные тесты. Тренировки приостановлены, команда находится под наблюдением врачей, а все, у кого выявлен коронавирус, изолированы. Оптимизм внушает то, что у большинства игроков болезнь протекает бессимптомно.