«Динамо» из Санкт-Петербурга вышло в финал Кубка Петрова

«Динамо» из Санкт-Петербурга стало первым финалистом Кубка Петрова.

В шестом матче полуфинала плей-офф ВХЛ команда на своем льду переиграла «Югру» со счетом 3:1. Таким образом, «Динамо» выиграло серию со счетом 4-2.

Хоккей

ВХЛ

1/2 финала

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Рашевский — 2 (Кучерявенко), 4:03 — 1:0. Мачулин — 1 (Кучерявенко, Рашевский), 28:53 — 2:0. Антипов — 10 (бол., Лекомцев), 33:12 — 2:1. Чернов — 6 (п.в., Рашевский, Мачулин), 59:53 — 3:1.

Вратари: Костин — Сохатский (59:25 — 59:53).

Штраф: 16 — 8.

Броски: 29 (11+10+8) — 34 (9+14+11).

Судьи: Демура, Дреев.

9 апреля. Санкт-Петербург. СК Юбилейный.