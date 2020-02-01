«Динамо» из Санкт-Петербурга победило «Хумо»

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга приехало в гости к «Хумо». Хозяева уступили со счетом 2:5.

Хоккей

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Горняк» (Учалы) — «Челмет» (Челябинск) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Фатеев — 4 (Подкорытов, Кориневский), 20:52 — 0:1. Ерофеев — 8 (Шаров, Кошурников), 32:18 — 0:2.

Вратари: Гросс (58:28 — 58:55, 59:48) — Сухачев.

Судьи: Анашин, Мельников.

1 февраля. Учалы. Ледовая арена «Горняк».

«Хумо» (Ташкент) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Голы: Комаристый — 8 (бол., Гавриленко, Сидляров), 4:35 — 0:1. Жарков — 11, 8:19 — 0:2. Жарков — 12 (Пухов, Нечаев), 25:06 — 0:3. Воронин — 11 (Сорокин), 49:11 — 1:3. Назаревич — 4 (Гаврус, Джиошвили), 49:34 — 1:4. Воронин — 12 (Наумов), 53:28 — 2:4. Баранов — 1 (Назаревич), 55:06 — 2:5.

Вратари: Смирягин (Лозебников, 25:06) — Тодыков.

Судьи: Беляев, Ермолаев.

1 февраля. Ташкент. ЛД «Хумо Арена».

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Сокол» (Красноярск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Князев — 22 (Коротков), 53:54 — 0:1.

Вратари: Шостак — Шилин (58:23).

Судьи: Мелихов, Раминг.

1 февраля. Пермь. УДС Молот им. Лебедева.

«Торос» (Нефтекамск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Голы: Чуркин — 2, 6:04 — 0:1. Гареев — 4 (Баранов, Дубровский), 14:32 — 1:1. Арсенюк — 12 (Лекомцев, Борисенков), 34:13 — 1:2. Барбашев — 2 (Махановский, Фищенко), 39:25 — 1:3.

Вратари: Сохатский (58:32 — 58:44) — Иванников.

Судьи: Ибатулин, Фролов.

1 февраля. Нефтекамск. Ледовый дворец.

«Ижсталь» (Ижевск) — «Ермак» (Ангарск) — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Иванов — 3 (бол., Раров, Чубыкин), 27:03 — 0:1. Рожковский — 6 (Хацей), 34:52 — 1:1. Ар.И. Воробьев — 11 (Ельшанский, Раенко), 49:34 — 1:2. Кочуров — 6 (Щегольков), 54:17 — 2:2. Мельников — 4, 57:34 — 3:2.

Вратари: Костин — Нечистовский.

Судьи: Гордиенко, Милованов.

1 февраля. Ижевск. Ледовый дворец «Ижсталь».

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Рубин» (Тюмень) — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Калашников — 5 (бол., Ячменев, Кравченко), 10:40 — 0:1. Бабенко — 4 (бол., Калашников, Железнов), 11:48 — 0:2. Насыбуллин — 8 (Ляпустин), 40:54 — 1:2. Фаст — 5 (п.в., Рычагов, Родионов), 59:35 — 1:3.

Вратари: Кульбаков (Богданов, 11:48, 57:25 — 59:35) — Артамкин.

Судьи: Самарин, Цицаров.

1 февраля. Альметьевск. ДС «Юбилейный».