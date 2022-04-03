«Динамо» из Санкт-Петербурга находится в одной победе от выхода в финал Кубка Петрова

«Динамо» из «Санкт-Петербурга на своем льду победило «Югру» в матче 1/2 финала Кубка Петрова. Хозяева одолели соперника в овертайме со счетом 2:1.

В серии до четырех побед «Динамо» ведет со счетом 3-1.

В другом полуфинале «Рубин» с минимальным счетом победил «СКА-Неву» — 1:0. Команда из Тюмени вышла вперед в серии — 2-1.

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1/2 финала

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ларичев — 3, 34:11 — 0:1. Джиошвили — 6 (Мачулин, Кучерявенко), 39:52 — 1:1. Комаристый — 5 (бол.), 74:07 — 2:1.

Вратари: Костин — Сохатский.

Броски: 66 (19+24+13+10) — 0 (0+0+0+0).

Судьи: Беляев, Прокуратов.

3 апреля. Санкт-Петербург. СК Юбилейный. 1281 зритель.

Счет в серии: 3-1.

«Рубин» (Тюмень) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Митрофанов — 7 (Давыдов), 11:01 — 1:0.

Вратари: Назаров — Николаев (59:10).

Броски: 19 (8+5+6) — 27 (6+14+7).

Судьи: Раминг, Шувалов.

3 апреля. Тюмень. Дворец спорта. 2100 зрителей.

Счет в серии: 2-1.