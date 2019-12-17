ЦСК ВВС в овертайме одолел «Торос»
В матче регулярного чемпионата ВХЛ ЦСК ВВС принимал «Торос». Хозяева победили в воертайме со счетом 5:4.
Хоккей
ВХЛ
Регулярный чемпионат
«Ценг Тоу» (Цзилинь) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Голы: Шин — 8 (Рымарев), 2:17 — 0:1. Рымарев — 21 (Громов, Шин), 19:56 — 0:2. Галеев — 9 (Зенчиков), 35:33 — 1:2. Шин — 9 (Громов, Таратунин), 51:30 — 1:3. Васильев — 7, 54:24 — 2:3.
Вратари: Дорожко — Перевозчиков.
Судьи: Комаров, Прокуратов.
17 декабря. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.
«КРС-БСУ» (Пекин) — «Номад» (Нур-Султан) — 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
Голы: Фрэм — 1 (бол., Джо, Скворцов), 4:02 — 1:0. Уолчак — 2 (мен., Фрэм, То-Ландри), 31:19 — 2:0. Плотников — 7 (Фрэм), 33:14 — 3:0. Разумняк — 11, 36:34 — 3:1. Жайлауов — 5 (Александров, Пелевин), 38:36 — 3:2. Плотников — 8 (Максимов, Скворцов), 48:51 — 4:2. Александров — 3 (Ибрайбеков, Муратов), 49:58 — 4:3.
Вратари: Боярчук — Каратаев (Крамарь, 33:14).
Судьи: Фролов, Шемякин.
17 декабря. Пекин. Ice Sports Center of Beijing Sport University.
ОРДЖИ (Пекин) — «Сарыарка» (Караганда) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Шин — 18 (Тянулин), 9:53 — 1:0. Михайлов — 12 (бол., Ремов, Зиазов), 14:31 — 1:1. Джаспер — 11 (бол., Бабинцев), 26:42 — 2:1. Джаспер — 12 (бол., Шин, Ши), 43:56 — 3:1.
Вратари: Дан — Рейзвих.
Судьи: Заболотнев, Метальников.
17 декабря. Пекин. Beijing A.Z Ice Sports Club.
«ЦСК ВВС» (Самара) — «Торос» (Нефтекамск) — 5:4 ОТ (2:0, 1:3, 1:1, 1:0)
Голы: Каштанов — 3 (Семенов, Ананьин), 2:54 — 1:0. Степаненко — 10, 6:08 — 2:0. Бобылев — 11 (бол., Дубровский, Бобылев), 21:57 — 2:1. И. Козлов — 3 (Банников, Пачин), 23:10 — 2:2. Колычев — 6 (Семенов, Свинцицкий), 26:53 — 3:2. Дубровский — 11 (бол., Голованов, Жульдиков), 28:31 — 3:3. Николенко — 1 (Каштанов), 47:14 — 4:3. Лукин — 3, 54:01 — 4:4. Свинцицкий — 9, 61:40 — 5:4.
Вратари: Коротаев — Сохатский.
Судьи: Барулин, Беляев.
17 декабря. Самара. ЛД «Кристалл».