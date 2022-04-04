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Сегодня, 14:10

ЦСК ВВС оштрафован на четверть миллиона рублей за долги по зарплате

Иван Шитик
Корреспондент
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Дисциплинарный комитет федерации хоккея России (ФХР) оштрафовал хоккейный клуб ЦСК ВВС на четверть миллиона рублей, сообщает «Самарское обозрение».

Наказание последовало после того, как клуб в установленный срок не выполнил предписание комитета погасить долги по заработной плате за прошлый год. Дальнейшие проволочки с финансированием ЦСК ВВС грозят более жесткими санкциями уже со стороны Высшей хоккейной лиги, вплоть до снятия с игр в сезоне-2022/23.

Речь идет о задолженности перед игроками ХК ЦСК ВВС за октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года.

Источник: https://oboz.info/hokkejnyj-klub-tssk-vvs-za-dolgi-po-zarplate-poluchil-novye-sanktsii/
ХК ЦСК ВВС
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