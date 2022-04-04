ЦСК ВВС оштрафован на четверть миллиона рублей за долги по зарплате

Дисциплинарный комитет федерации хоккея России (ФХР) оштрафовал хоккейный клуб ЦСК ВВС на четверть миллиона рублей, сообщает «Самарское обозрение».

Наказание последовало после того, как клуб в установленный срок не выполнил предписание комитета погасить долги по заработной плате за прошлый год. Дальнейшие проволочки с финансированием ЦСК ВВС грозят более жесткими санкциями уже со стороны Высшей хоккейной лиги, вплоть до снятия с игр в сезоне-2022/23.

Речь идет о задолженности перед игроками ХК ЦСК ВВС за октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года.