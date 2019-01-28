"Челмет" в овертайме переиграл "КРС-ОЭРДЖИ"

"Челмет" одержал победу над "КРС-ОЭРДЖИ"​ в (1:0 ОТ) в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Зауралье" (Курган) – "Ценг Тоу" (Цзилинь) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Цыганов – 16 (Шиафотдинов, Колготин), 11:57 – 1:0. Сероух – 1, 26:53 – 2:0. Исаев – 7 (мен., п.в.), 41:07 – 3:0.

Вратари: Ярославлев – Перевозчиков (40:35 – 41:07).

Судьи: Мальцев, Тютнев.

28 января. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

"Челмет" (Челябинск) – "КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Лавриненко – 3 (бол., Шепелев), 60:38 – 1:0.

Вратари: Угрюмов (Мыльников, 49:07) – Лием.

Судьи: Нестеров, Томилов.

28 января. Челябинск. ДС "Юность".

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