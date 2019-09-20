«Ценг Тоу» одолел «КРС-БСУ» в китайском дерби ВХЛ

В матче регулярного чемпионата ВХЛ встречались два китайских клуба — «Ценг Тоу» и «КРС-БСУ». Победу по буллитам одержала команда из Цзилиня — 5:4.

Хоккей

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Регулярный чемпионат

«Ценг Тоу» (Цзилинь) — «КРС-БСУ» (Пекин) — 5:4 Б (0:1, 3:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Сето — 2, 12:13 — 0:1. Мэги — 3 (бол., Максимов), 28:05 — 0:2. Галеев — 1, 29:17 — 1:2. Арбузов — 1 (бол., Лысенко), 32:48 — 2:2. Кожевников — 1 (Васильев), 38:14 — 3:2. Максимов — 3 (Инь Руди), 52:49 — 3:3. Сето — 3 (Мэги), 54:13 — 3:4. Кожевников — 2 (Васильев), 54:46 — 4:4.

Победный буллит: Зарипов.

Вратари: Гайдуллин — Мьюз (О`Брайен, 1:20, Мьюз, 1:32, О`Брайен, 64:51, Мьюз, 65:00).

Судьи: Демура, Комаров.

20 сентября. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.

«Горняк» (Учалы) — «Химик» (Воскресенск) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Белоусов — 1 (Катин, Назаров), 21:02 — 1:0. Назаров — 1 (Белоусов), 32:47 — 2:0. Губин — 2 (бол., Давыдов), 35:19 — 2:1. Губин — 3 (бол., Гришин), 45:30 — 2:2. Ивашов — 1 (Мингалеев), 54:06 — 3:2.

Вратари: Гросс — Трушков.

Судьи: Анашин, Мисюрь.

20 сентября. Учалы. Ледовая арена «Горняк».

«Южный Урал» (Орск) — «Звезда» (Чехов) — 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Голы: Мясищев — 1, 4:00 — 0:1. Дорофеев — 2 (Кондратьев, Смолин), 24:37 — 1:1. Бардаков — 1 (бол., Курепанов, Уфимцев), 31:41 — 2:1. Силаев — 1, 32:48 — 2:2. Филин — 1, 41:25 — 2:3. Скворцов — 1 (бол., Кожевников), 47:33 — 3:3. Соркин — 3, 53:41 — 3:4.

Вратари: Филоненко (59:05) — Самойлов (32:45 — 32:48).

Судьи: Парфенов, Шемякин.

20 сентября. Орск. ДС «Юбилейный».

«Зауралье» (Курган) — «Хумо» (Ташкент) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Артамонов — 1 (бол., Черников), 31:34 — 1:0. Сулимов — 1 (Джиг, Шиафотдинов), 57:32 — 2:0. Шиафотдинов — 2 (мен., п.в.), 58:35 — 3:0.

Вратари: Ярославлев — Смирягин (58:02 — 58:35).

Судьи: Максимов, Мальцев.

20 сентября. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.