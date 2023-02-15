Николай Белов: «Один мальчик сказал, что мне на пенсию уже пора, а я его потом два раза на задницу посадил»

Бывший защитник сборной России Николай Белов рассказал, как молодые игроки относятся к ветеранам в ВХЛ.

— Вы в команде почти как играющий тренер?

— Нет, я еще игрок. Карьеру заканчивать пока не планирую. Но в команде подсказываю, советую что-то. Приходится объяснять какие-то азы хоккея. Например, что нет смысла бежать лоб в лоб к владеющему шайбой, как позиционно расставляться, как принимать на себя шайбу грамотно. Вроде бы мелочи, но ребятам помогает, — приводит «РБ Спорт» слова Белова.

— Говорят, сейчас молодежь не уважает ветеранов.

— Со мной такое не пройдет, дядей Колей называют. В одном из первых матчей сезона из чужой команды мне один мальчик сказал: «Да иди ты, на пенсию уже пора». Не понравилось, что я его на пятаке толкнул. А «пенсионер» его потом два раза на задницу посадил, мы еще и выиграли.

В настоящий момент 35-летний Белов играет за красноярский «Сокол».