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Сегодня, 18:04

Бывший нападающий «Спартака» продолжит карьеру в чемпионате Польше

Бывший нападающий хоккейного «Спартака» продолжит карьеру в чемпионате Польше
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий Антон Злобин продолжит карьеру в чемпионате Польше.

Бывший партннр Александра Хохлачева и Артема Батрака по тройке нападения подпишет контракт с польской «Краковией».

Злобин является воспитанником московского «Спартака», в составе которого прошел все этапы становления карьеры. Много лет играл в американских клубах. В 2016-м вернулся в Россию.

Последний командой 28-летнего хоккеистка был тульский АКМ.

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