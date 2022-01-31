Бывший нападающий «Спартака» продолжит карьеру в чемпионате Польше

Нападающий Антон Злобин продолжит карьеру в чемпионате Польше.

Бывший партннр Александра Хохлачева и Артема Батрака по тройке нападения подпишет контракт с польской «Краковией».

Confirmed: Anton Zlobin (F) | AKM Novomoskovsk |VHL| -> Cracovia Krakow | https://t.co/gA81j23wAC #Poland — EP Transfers (@ep_transfers) January 31, 2022

Злобин является воспитанником московского «Спартака», в составе которого прошел все этапы становления карьеры. Много лет играл в американских клубах. В 2016-м вернулся в Россию.

Последний командой 28-летнего хоккеистка был тульский АКМ.