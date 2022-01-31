Бывший нападающий «Спартака» продолжит карьеру в чемпионате Польше
Бывший нападающий хоккейного «Спартака» продолжит карьеру в чемпионате Польше
Нападающий Антон Злобин продолжит карьеру в чемпионате Польше.
Бывший партннр Александра Хохлачева и Артема Батрака по тройке нападения подпишет контракт с польской «Краковией».
Злобин является воспитанником московского «Спартака», в составе которого прошел все этапы становления карьеры. Много лет играл в американских клубах. В 2016-м вернулся в Россию.
Последний командой 28-летнего хоккеистка был тульский АКМ.
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