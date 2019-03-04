Безумная драка в плей-офф ВХЛ. Видео

Болельщики скандировали своей команде "Молодцы!" и "Мужики!"

В матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ "Рязань" – "Рубин" (0:2) между игроками команд произошла массовая драка. Потасовка стартовала за 10 секунд до окончания основного времени игры.

В концовке третьего периода вратарь "Рязани" и молодежной сборной России Петр Кочетков долгое время не мог замениться на шестого полевого игрока. После того, как это все же произошо, "Рубин" провел вторую шайбу.

Кочетков вернулся на лед и начал спорить с арбитрами, его поддерживала скамейка. Судьи после совещания выписали вратарю 2+20.

Как только в центре площадки было произведено вбрасывание, полевые игроки "Рязани" атаковали соперников из "Рубина". Те в большинстве своем от боя уклонились, а хозяева льда также получили штрафы.

Болельщики скандировали своей команде "Молодцы!" и "Мужики!" "Рязань" вылетела из плей-офф - 0-3.

Видео опубликовано на официальном аккаунте ВХЛ в Youtube. События начинаются с отметки 2.43.00.