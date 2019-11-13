«Барс» забросил 6 шайб «Ростову»

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата ВХЛ. Самый крупный счет игрового дня зафиксирован в Ростове-на-Дону, где хозяева уступили «Барсу» со счетом 3:6.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Новокузнецк) — «Горняк» (Учалы) — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Голы: Митякин — 4 (Бякин, Носков), 5:10 — 0:1. Севостьянов — 2 (бол., Носков, Митякин), 9:15 — 0:2. Кицын — 14 (Поляков), 21:13 — 1:2. Носков — 2 (Митякин, Севостьянов), 28:12 — 1:3.

Вратари: Литвинов (58:00) — Галкин.

«Челмет» (Челябинск) — «Сокол» (Красноярск) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Севостьянов — 5 (Гиздатуллин), 2:10 — 0:1. Мокрушев — 1 (Тертышный, Тарасов), 17:03 — 1:1. Тридчиков — 1 (Алексеев, Кирпичников), 42:09 — 2:1.

Вратари: Сухачев — Киселев (58:58).

«Лада» (Тольятти) — «Дизель» (Пенза) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Макаров — 7, 9:09 — 0:1. Грошев — 2, 34:16 — 1:1. Денежкин — 3 (мен., Скутар), 44:47 — 2:1.

Вратари: Скрынник — Борисов (59:25).

«Химик» (Воскресенск) — ОРДЖИ (Пекин) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Смирнов — 2 (Черных), 17:11 — 1:0. Тянулин — 7, 31:52 — 1:1. Соловьев — 7 (Баин), 47:45 — 2:1.

Вратари: Хомченко — Лием (58:21).

«Буран» (Воронеж) — «Рязань» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Алешин — 10 (А. Гимбатов, Сергеев), 15:02 — 1:0. Шипилов — 1 (Чиглинцев), 27:32 — 2:0. Алешин — 11 (А. Гимбатов), 38:17 — 3:0. Градусов — 2 (бол., Шакуров, Горечишников), 42:39 — 3:1. Иванов — 1 (п.в., Афанасьев, Беляев), 59:18 — 4:1.

Вратари: Окоряк — Денисов (Большаков, 40:00, 58:25).

«Звезда» (Чехов) — «КРС-БСУ» (Пекин) — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Голы: Там — 1 (Салия, Уолчак), 2:45 — 0:1. Филин — 4 (Пешехонов, Чмыхов), 41:18 — 1:1. Пешехонов — 6 (Шурыгин, Антипов), 48:14 — 2:1. Ибрагимов — 1 (п.в.), 59:50 — 3:1.

Вратари: Самойлов — Мьюз (58:20 — 59:50).

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Барс» (Казань) — 3:6 (0:1, 2:3, 1:2)

Голы: Валеев — 5 (Михеев, Марушев), 15:17 — 0:1. Мартынов — 7 (Леонов, Прохоров), 23:35 — 1:1. Михеев — 3 (мен., Марушев), 31:54 — 1:2. Туник — 11 (Опалев, Лукошин), 32:58 — 2:2. Зайцев — 1 (Лапин, Пестушко), 37:40 — 2:3. Ляхов — 1 (Лапин, Пестушко), 38:32 — 2:4. Лапин — 5 (Зайцев, Ляхов), 41:09 — 2:5. Андреев — 4 (Антипов), 44:06 — 3:5. Хапов — 4 (Адамчук, Воеводин), 58:49 — 3:6.

Вратари: Павлов — Голубев.